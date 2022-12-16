耶誕節吸金 川普發行NFT卡牌化身超人牛仔

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國前總統川普推出一套99美元的數位交換式卡牌，上面有著這位前總統各種扮像，包括牛仔、太空人和戰鬥機飛行員，對他的粉絲來說，這可能會是最完美的耶誕禮物。

川普想要在2024年重新入主白宮的計畫似乎停滯不前，他先前大肆宣傳將會做出「重大宣告」，外界猜測他可能會宣布參選總統的副手人選，結果卻等來他宣布要發行NFT。

川普的非同質化代幣（NFT）卡牌系列發表選在年底假期購物季推出，原本準備海撈一筆，普遍的反應卻是冷嘲熱諷。

川普在宣傳影片中穿著肌肉飽滿的超人裝，眼睛發出雷射光芒，對這套卡牌進行經典的大力推銷。

他說：「這些卡牌上有一些與我的生活和職業有關的令人不可思議的藝術作品。這令人非常興奮。」「在銷售一空前，現在就購買川普數位交換式卡牌，它們會被搶光！」

他還說：「記得，耶誕節就要到了，這會是很棒的耶誕節禮物。」

這套NFT也提供了贏得大獎的機會，包括與川普共進晚餐或打高爾夫、獲得川普親筆簽名，以及與川普用Zoom一對一視訊會議。

川普說：「我的官方川普數位卡牌售價才99美元，比起你所能得到的來說，這筆錢聽起來不算多。」

在2020年總統大選擊敗川普的現任總統拜登，對川普自稱的「重大宣告」做出回擊。

拜登在推特（Twitter）發文寫道：「過去幾週我也有做出一些重大宣告。」

拜登說，「通膨正在趨緩。我剛簽署了『尊重婚姻法案』。我們把格林納帶回國了。天然氣價格比一年前低廉。亞利桑那州多了1萬個高薪職務」。

拜登13日簽署「尊重婚姻法案」（Respect for Marriage Act），給予同性婚姻聯邦法律保障；格林納（Brittney Griner）是日前美國與俄國進行換囚後，獲釋返國的美國女籃明星；台積電位於美國亞利桑納州晶圓廠7日舉行移機典禮，創辦人張忠謀、董事長劉德音和拜登都親自出席。

川普自從宣布要尋求重返白宮橢圓形辦公室（Oval Office）以來連番遭遇挫折，包括他力挺的多名候選人在上月舉行的期中選舉中落敗，曾經的盟友也開始對他提出愈來愈多的批評，此外還官司纏身。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1111216