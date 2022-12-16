日本新版安保文件 美國：強化並現代化美日同盟

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，日本今天通過的新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，將「強化並現代化」日本與美國的軍事同盟。

法新社報導，蘇利文表示：「日本大幅增加國防投資的目標，將會…強化和現代化美日同盟（US-Japan Alliance）。」

在這項日本數十年來最大的國防調整中，防衛省未來5年軍費支出總額將超過43兆日圓（約合新台幣9.77兆元），達到國內生產毛額（GDP）的2%左右。日本並將重組軍事指揮體系，且從2026年度起陸續部署長程彈道飛彈，讓日本將擁有反擊能力（敵基地攻擊能力）。

日本的作法還包括向美國採購多達500枚的戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）。

日本首相岸田文雄上週說：「從根本上加強我們的防衛能力，是在這個嚴峻的安全環境中最緊迫的挑戰。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，此舉表明「日本堅定地致力於維護基於規則的國際秩序和自由開放的印太區域」。

日本警告，中國對其安全構成「有史以來最大的戰略挑戰」，北韓近幾個月創紀錄的飛彈試射，一枚甚至飛越日本上空，也引起恐慌。

雖然日本曾呼籲加強與俄羅斯的聯繫和合作，但日本現在警告，莫斯科在亞洲的軍事態勢以及與中國的合作是「一項嚴重的安全關切」。

俄羅斯入侵烏克蘭後，日本與西方國家一起制裁俄羅斯，令兩國關係凍結。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1111216