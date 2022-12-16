日本通過新安保戰略文件 抗議民眾批準備戰爭違憲

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本政府今天在臨時內閣會議上通過新版「國家安全保障戰略」等安保3文件，共同社報導，許多反對民眾為此在首相官邸前舉行集會，高呼「不准擅自決定」、「準備戰爭是違反憲法的」等口號。

日本產經新聞等媒體報導，日本政府今天在內閣會議上通過國家安全保障戰略（NSS）等新版的安保3文件，內容載明日本將擁有反擊能力（敵基地攻擊能力），從2026年度起將陸續部署長程彈道飛彈。

日媒指出，這舉是劍指中國、北韓。新版安保文件強調擁有反擊能力等防衛力增強的重要性，這是二次大戰後日本安全保障政策的大轉變。

共同社報導，反對民眾在集會上批評新安保戰略文件「沒有在國會認真討論過。對敵基地攻擊能力哪裡是專守防衛？」

他們還在標語牌上寫著「武力無法創造和平」、「防衛費若增加，稅金也會增加」。據報導，日本共產黨和社民黨國會議員也來到現場。

東京都北區79歲民眾築紫建彥強調：「軍備競賽沒有止境，戰爭的危險性上升。應該通過外交談判，探索美中等相關各國相互妥協之路。」（譯者：陳正健）1111216