更多編輯台推薦新聞：
寶可夢動畫主角換人 小智與皮卡丘25年旅程告終
娛樂

寶可夢動畫主角換人 小智與皮卡丘25年旅程告終

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎
生活

熊好券終極加碼18日前須用完 台北通會員曾登記就有獎

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看
產經

利率連4升後央行升息走到終點了嗎？關鍵問答一次看

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄軍猛攻發射百發飛彈 釀烏克蘭4死含1歲幼童

2022/12/17 19:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔17日綜合外電報導）俄羅斯軍隊昨天對烏克蘭發動猛烈砲擊，發射近百枚飛彈，造成4人喪生，包括一名年僅1歲的男童。烏克蘭今天緊急搶修各大城市的醫院、供暖系統等關鍵設施電力。

路透社報導，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）表示，救難人員在克利福洛市（Kryvyi Rih）遭俄軍攻擊的住宅大樓瓦礫中，發現了一具1歲男童的遺體。

列茲尼琴科在社群平台Telegram留言說：「這種事難以用筆墨描述。」

美聯社報導，俄軍對烏克蘭能源基礎設施發射了76枚飛彈，有16枚穿透了烏軍防空系統，擊中克利福洛住宅大樓的飛彈是其中之一。俄軍猛攻烏克蘭的基礎設施，企圖讓烏克蘭平民和軍隊在寒冷黑暗中度過嚴冬。

烏克蘭當局表示，俄軍的攻擊共造成4人喪生、13人受傷，傷者中有4人是兒童。當局原本公布死者包括1名64歲婦人與一對年輕夫妻，但兩人1歲兒子的遺體隨後也被發現，令死亡人數上升至4人。

列茲尼琴科說，俄軍徹夜攻擊損毀了尼科波（Nikopol）、馬爾加涅茨（Marhanets）和切爾沃諾格里戈里夫卡（Chervonohryhorivka）等市鎮的電力網絡及房屋。這些地方與俄軍占領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠隔著第聶伯河（Dnieper）相望。

烏克蘭軍事領導階層表示，截至今天上午，俄軍已將最近這次攻擊所動用的飛彈數量更新為98枚，但未透露有多少枚遭到烏克蘭的防空系統攔截。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這次砲擊造成首都基輔及其他14個地區停電停水。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1111217

#俄軍
#烏克蘭
#列茲尼琴科
列茲尼琴科
俄羅斯飛彈再攻烏克蘭 基輔獲西方更多軍援承諾
澤倫斯基
2024巴黎奧運 澤倫斯基籲徹底孤立俄羅斯運動員 俄派伊朗無人機襲基輔 美可能宣布愛國者飛彈援烏
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族