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北京宣布澳洲外長20日訪問中國 盼兩國關係改善

2022/12/19 18:15（12/19 18:36 更新）
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澳洲外交部長黃英賢。（圖取自twitter.com/SenatorWong）
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（中央社台北19日電）中國外交部發言人毛寧今天宣布，應中國外交部長王毅邀請，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）20日至21日將訪問中國。她說，希望通過這次訪問推動雙邊關係「重回正確軌道」。

據中國外交部官網，毛寧今天在外交部例行記者會上作此宣布。她表示，今年12月21日是中澳建交50週年紀念日，黃英賢訪問中國期間，王毅將和她舉行會談，並舉行新一輪中澳外交與戰略對話。

她表示，中方希望通過黃英賢此次訪問，進一步落實兩國領導人在印尼峇里島會晤達成的重要共識，以兩國建交50週年為契機，堅持相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，加強對話，拓展合作，管控分歧，推動雙邊關係重回正確軌道，並可持續發展。

路透社稍早報導，黃英賢出訪中國，表明澳洲與中國之間的外交關係有所改善，這也將是澳洲政府部長2019年以來首度訪問北京。

近年來，澳洲與其主要貿易夥伴中國的外交關係惡化。在澳洲呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源展開國際調查後，中國對澳洲出口產品實施制裁。（編輯：張淑伶）1111219

#黃英賢
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