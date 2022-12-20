更多編輯台推薦新聞：
文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

文化+／透過紙本日曆介紹各國時事 敏迪讓國際新聞走進日常

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡
運動

圖輯／阿根廷睽違36年奪世足冠軍 全民沸騰日夜狂歡

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看
運動

圖輯／卡達世足梅西捧金盃圓夢、C羅淚灑球場 經典畫面一次看

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
冷空氣明南下轉冷 週末有機會達寒流等級
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

美國反猶太主義升溫 拜登：不會保持沈默

2022/12/20 17:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統拜登今天在白宮舉辦慶祝猶太人光明節（Hanukkah）的宴會時承諾，面對美國日益增長的反猶太主義，他不會保持沉默。

法新社報導，拜登站在傳統猶太燈臺旁邊說：「我理解你們的恐懼、你們的痛苦和你們的擔心，這種卑鄙和惡毒變得太平常了。」

拜登說：「沉默就是同謀。我們絕不能保持沉默…我不會沉默。美國不會沉默。」

宴會來賓有納粹大屠殺（Holocaust）倖存者布蘭德曼（Bronia Brandman）和德州科利維爾（Colleyville）猶太教堂「貝斯以色列公理會」（Congregation Beth Israel）的拉比塞特隆-沃克（Charlie Cytron-Walker）。貝斯以色列公理會在今年1月發生過人質劫持事件。

根據反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）的統計，美國在2021年發生創新高的2717起反猶太主義行為，內容包括襲擊、言語攻擊和造成財產損失，比2020年增加34%。

美國猶太委員會（American Jewish Committee）是美國歷史最悠久的猶太文宣組織之一。

委員會在報告中說，39%的美國猶太人承認，他們「由於擔心反猶太主義，因此改變自己的行為，限制自己的活動，並隱瞞自己的猶太人身分」。在過去1年中，約有1/4的人成為反猶太主義的受害者。

專家擔心，他們正在目睹反猶太言論被淡化，這一點特別凸顯在肯伊威斯特（Kanye West）等公眾人物身上，肯伊威斯特最近接受訪問時脫口說出，「我喜歡希特勒」。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1111220

#拜登
#猶太人
#美國
拜登
日媒：配合2023廣島G7峰會 拜登擬訪長崎 台積電全球布局「短空長多」 晶圓代工龍頭地位更穩固
肯伊威斯特
肯伊威斯特稱愛納粹 推特又被封、媒體收購告吹 美饒舌歌手肯爺宣布2024年選總統 稱已邀川普當副手
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日媒：配合2023廣島G7峰會 拜登擬訪長崎