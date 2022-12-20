比爾蓋茲：1.5度目標無望 仍樂觀看待氣候創新

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）談到氣候變遷時表示，他自認是個「現實主義者」。這意味他承認世界已沒有機會，可將全球升溫幅度控制在工業化前水準的攝氏1.5度內。

他說，考慮到「工業經濟的整體規模，我們必須採取突破性創新行動，才能將升溫幅度控制在2度以下」。

比爾蓋茲接受路透社視訊專訪時表示，沒人想當「第一個說出事實的人」，但數學模型表明，實現巴黎協定的1.5度目標不再觸手可及。

儘管如此，比爾蓋茲對於氣候創新仍抱持樂觀態度。在他2015年創立的「突破能源組織」（Breakthrough Energy Group）資助下，許多促進低碳領域發展的技術都可獲關注。

比爾蓋茲已在氣候技術領域投資超過20億美元，包括「直接空氣捕獲」（DAC）、太陽能以及核裂變等。但他表示，這些技術都需要時間研發。

比爾蓋茲在致「突破能源組織」股東的信中解釋，氣候問題過於嚴重，無法單靠慈善事業解決，因此該組織是在比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）之外獨立運作。

他告訴路透社：「正因沒有足夠財源，你必須有所創新，土法煉鋼的想法不可能奏效。」

由於暖化升溫幅度很可能超過1.5度，比爾蓋茲表示，當前挑戰正轉變為如何幫助人們適應更艱困、更炎熱的未來。（譯者：張茗喧/核稿：施施）1111220