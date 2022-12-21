澤倫斯基訪華府與拜登會談 盼爭取援助強化戰力

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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天清晨表示，他正在前往美國途中，將與美國總統拜登會談並對美國國會演說。他希望此行有助強化烏克蘭對抗俄羅斯戰力，而據報導拜登將宣布提供大筆軍援。

這是俄羅斯於2月24日侵略烏克蘭以來，外界所知澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）首度出國訪問。他在推特帳號中寫道：「我在前往美國路途中，盼增強烏克蘭韌性和防禦能量。」

「美國總統和我尤其將就烏克蘭和美國間的合作會商。我也將對美國國會演說，並且展開諸多雙邊會談。」

路透社報導，高階美國官員指出，拜登將宣布價值近20億美元軍事援烏方案，包括提供愛國者防空飛彈系統，以助烏國防衛俄方飛彈火力。

澤倫斯基此行祕密安排，相關細節直到昨晚才浮現。他可望在美停留數小時，除在白宮與拜登和美國國安高層幕僚會商，也將與拜登召開聯合記者會，接下來再赴國會山莊（Capitol Hill）對美國國會兩院聯席會議演講。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中指出，拜登邀澤倫斯基訪華府，「藉以凸顯美國對烏克蘭的持久承諾」。

她說：「這項訪問將會強調美國力挺烏克蘭的堅定承諾，不管時間多久，包括在經濟、人道和軍事上的援助。」

俄羅斯揮軍烏克蘭，原本計劃於數日內閃電拿下基輔，此一目標在烏克蘭奮力抵抗下徹底失敗。美國和盟友提供數百億美元計武器援助，讓基輔成為莫斯科意想不到的強悍對手，澤倫斯基於國家遭入侵300天後首度出訪。

尚皮耶指出，拜登對澤倫斯基傳達的信息將展現決心和信念。

拜登過去10個月以來經常與澤倫斯基談話，現在將面對面會商。在拜登堅定支持下，儘管西方不直接介入這場衝突，仍團結力挺烏克蘭並且尋求孤立俄羅斯。

尚皮耶表示，拜登在會談中不會催促澤倫斯基上談判桌跟俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）進行協商。

包括砲彈、「國家先進防空系統」（NASAMS）飛彈、「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）在內，拜登政府已對烏克蘭提供約200億美元軍事援助。

2019年就任總統的澤倫斯基領導國家迎戰侵略，強調與人民和士兵並肩抗敵，絕不撤離。

戰爭爆發後，美國政府曾準備協助澤倫斯基撤出基輔，以免遭兵臨城下的俄軍活逮或殺害，但他拒絕離開。他當時說：「戰鬥發生在這裡。我需要彈藥，而不是逃跑。」

自從開戰以來，澤倫斯基已經透過視訊或預錄方式對各國國會、機構、非政府組織發表數十場演說，與世界領袖進行過無數次談話，但是迄無已知的海外訪問。他上一次離開烏克蘭是2月19日參加慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。

烏克蘭第一夫人歐倫娜．澤倫斯基（Olena Zelenska）7月曾赴華府對美國國會演說。歐倫娜、澤倫斯基的幕僚和部會首長都曾數度外訪，為烏克蘭向國際請命。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111221