澤倫斯基將訪華府會晤拜登 美再提供20億美元援助

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（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）白宮20日證實，烏克蘭總統澤倫斯基將在21日造訪華府，與美國總統拜登舉行雙邊會談並前往國會演說。白宮預計將宣布再提供20億美元的安全援助給烏克蘭。這是俄烏戰爭爆發後，澤倫斯基首度訪美。

美國多家媒體今天報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將在21日下午訪問華府。白宮20日晚間透過電話背景說明向媒體證實這項消息。這是澤倫斯基第2次訪美，也是他自俄羅斯2月下旬入侵烏克蘭後，首度造訪華府。

官員透露，拜登（Joe Biden）11日與澤倫斯基通電話時提起訪問華府議題，並於14日正式邀請他訪美。澤倫斯基在16日接受邀請。

資深官員指出，澤倫斯基將與拜登及其國安團隊與內閣主要成員舉行雙邊會談並召開記者會，之後轉往國會山莊出席國會兩院聯席會議發表演說。

官員指出，21日是俄羅斯全面入侵烏克蘭第300天。俄羅斯原先預期這場戰爭能迅速結束，數天內就能控制烏克蘭。但300天後的現在，烏克蘭堅持立場，反擊俄羅斯入侵並收回領土。拜登將利用與澤倫斯基會談的機會，深入討論戰略、美方與盟友持續對烏克蘭提供援助與培訓，以及對俄羅斯的制裁與出口管制等議題。

官員透露，拜登還將宣布最新一波近20億美元安全援助，提供愛國者飛彈，並在第三地培訓烏克蘭軍隊使用這項武器的技能。美方也持續優先考慮其他形式防空支援，包括美製鷹式（HAWK）防空系統飛彈、刺針飛彈與無人機等武器設備。

美國媒體指出，澤倫斯基預期將在國會演說中感謝美國對烏克蘭提供的援助，並傳達烏克蘭需要更多資金的訊息。這是俄烏戰爭爆發後，澤倫斯基第2度在美國國會聯席會議致詞。今年3月，他透過視訊方式向美國國會兩院發表演說，呼籲國際給予烏克蘭支持。

根據美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）統計，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，美國已提供烏國近500億美元援助，其中包括人道、資金與軍事支援。

美國國會在2023財政年度綜合撥款法案（Omnibus Appropriations Act）中，也將向烏克蘭和北約盟邦提供約449億美元的緊急軍事與經濟援助。（編輯：周永捷）1111221