緬懷女王 凱特：第一次未能共度耶誕感受大不同

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國威爾斯王妃凱特在倫敦西敏寺的耶誕頌歌儀式上，緬懷已故女王伊麗莎白二世，表示王室家族即將第一次沒有女王共度耶誕節，「感受將會非常不同」。

在位70年的英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）今年9月8日辭世，享耆壽96歲，她的長子查爾斯繼位成為英國國王查爾斯三世。

路透社報導，英王查爾斯三世在妻子卡蜜拉陪同下，與兒子威廉王子和兒媳凱特等王室成員參與西敏寺（Westminster Abbey）的活動。活動於上週舉行，錄製畫面將在24日播出。

威廉王子在祖母過世後繼承「威爾斯親王」（Prince of Wales）頭銜，凱特成為威爾斯王妃。凱特主持這場活動，獻給女王以及「所有很遺憾地不再和我們同在的人」。

凱特在活動引言中說：「因此，今年的耶誕節將感覺非常不同，但我們仍然可以記住我們共有的回憶和傳統。」

她說：「女王陛下向來把耶誕節放在心上，在這個大家齊聚一堂的時刻，提醒我們信仰、友誼和家庭的重要性，同時展現同理心和愛心。」（譯者：盧映孜/核稿：戴雅真）1111223