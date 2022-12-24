俄軍砲擊烏克蘭南部赫松市 至少5死35傷

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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭政府今天指出，俄羅斯軍隊砲擊烏國南部赫松市，造成至少5人死亡、35人受傷，烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說，傷者中有16人傷勢嚴重。

路透社報導，俄軍砲擊赫松市（Kherson）不久後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）譴責這些攻擊是「恐怖」行徑。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram發文指出「這些不是軍事設施」，還說俄軍的攻擊是「為了恐嚇和取樂而殺人」。

他提到：「這就是烏克蘭的現實生活…全世界必須看到並理解我們正在對抗什麼樣的絕對邪惡。」

法新社記者在事發現場看到幾具遺體橫躺在地上。

儘管俄國軍隊於11月撤離赫松市，但赫松市仍處在俄軍武器的射程範圍內，且不斷受到威脅。（譯者：陳彥鈞）1111224