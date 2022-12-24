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俄羅斯入侵 烏克蘭穀物收成減少40%

2022/12/24 17:49
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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭穀物協會（Ukrainian Grain Association）負責人伊瓦申科今天告訴法新社，由於俄羅斯入侵，烏克蘭今年穀物收成推估比去年減少約40%。

伊瓦申科（Sergiy Ivashchenko）說，「我們估計到今年底穀物收成是6500萬到6600萬噸」，去年收成創下1億600萬噸紀錄。

伊瓦申科說，「（歉收）主因是戰爭」，戰爭立即導致燃料短缺，並阻礙播種。

烏克蘭是重要糧食出口國，但俄羅斯在2月底入侵後阻擋烏克蘭港口運輸，並封鎖2000萬噸穀物輸出。

伊瓦申科說，「港口遭到封鎖…這打破了循環」，切斷農民收入來源。

他解釋道：「當然還有戰爭，意味著農民沒有足夠的錢來購買肥料，他們的生產量下降。」

在聯合國和土耳其斡旋下，具有里程碑意義的烏克蘭穀物出口協議於今年7月簽署，為恢復出口建立一條安全的運輸廊道。

伊瓦申科說，「多個地區遭到占領、在田間的戰鬥以及基礎設施遭到破壞」仍然嚴重癱瘓農作物生產。

他說：「我們通常在超過約2500萬公頃土地上播種穀物。今年我們只收割1800到1900萬公頃土地的糧食。」

在與俄羅斯的緊張談判後，烏克蘭穀物出口協議在11月延長120天。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1111224

#伊瓦申科
#烏克蘭
#俄羅斯
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