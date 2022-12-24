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俄烏戰事膠著 蒲亭要國防工業上緊發條

2022/12/24 15:48
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（中央社俄羅斯杜拉23日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天告訴俄羅斯國防工業負責人，要他們努力提高生產，確保俄羅斯軍隊迅速獲得在烏克蘭作戰所需的所有武器、裝備和軍事硬體設備。

蒲亭（Vladimir Putin）訪問武器製造中心杜拉（Tula）時發表上述評論。蒲亭將俄羅斯在烏克蘭的戰爭視為歷史性努力的一部分，以回擊他所謂西方對全球事務的過度影響。

蒲亭說：「我們的軍事工業複合體最重要的關鍵任務，是為我們的部隊和前線部隊提供他們所需要的一切：在儘可能短的時間內提供必要數量和品質良好的武器、裝備、彈藥和器具。」

「根據我們獲得的戰鬥經驗，完善和大幅提升我們作戰人員武器與裝備的戰術特性也很重要。」

蒲亭本週說，俄羅斯軍隊必須從在烏克蘭遭遇的問題中吸取教訓並加以解決。他承諾將提供俄軍一切所需，以進行這場已持續近10個月的戰爭。

自俄羅斯軍隊2月24日大舉在烏克蘭展開蒲亭所謂的「特別軍事行動」以來，莫斯科已經放棄約半數最初奪取的領土。

俄羅斯已失去或放棄大量軍事硬體設備，而且根據美國官員說法，有數萬俄軍死亡。

蒲亭今天表示，他希望國防工業專家直接與前線軍隊合作，定期精進武器與硬體設備。

國防工業面臨交付的壓力。

烏拉爾（Urals）地區的工會領袖上週告訴俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS），參與國防訂單的公司已改為每週工作6天，工人輪班工作長達12小時。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1111224

#蒲亭
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#俄羅斯軍隊
蒲亭
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