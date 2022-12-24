烏克蘭高階幕僚：澤倫斯基訪美證實互為戰略夥伴

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基本月21日親赴華府與美國總統拜登會面，是他自俄烏戰爭今年2月開打以來首度踏出國門。澤倫斯基辦公室幕僚長葉爾馬克說，此行第一次證實兩國是戰略夥伴。

葉爾馬克（Andriy Yermak）陪同澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪美，英國「衛報」（The Guardian）在他們行程結束後訪問了葉爾馬克。

他說，澤倫斯基此行造訪白宮，是史上第一次證實了烏克蘭與美國是親密的「戰略夥伴」，澤倫斯基與拜登的關係非常溫暖友好。

葉爾馬克說，這次出訪，鞏固了澤倫斯基與拜登和美國共和黨要角之間的關係。

葉爾馬克說，兩位領袖本週舉行的峰會和記者會，展示了「拜登總統對於烏克蘭一切相關事物的個人感情有多深刻」，美國是「自由世界與民主的真正領袖」。

雖然澤倫斯基此行未能立刻獲得打贏戰爭所需的美製艾布蘭（Abrams）戰車、F-16戰機和長程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），葉爾馬克仍強調這趟突如其來的行程所締結的私人交情。

這顯示基輔當局抱有一種信念，即烏克蘭必須強調俄烏戰爭的道德層面，以及對烏美關係的信心，以便獲取更多軍事援助。

葉爾馬克說，澤倫斯基除了與拜登會談之外，也會晤了美國國會領袖，包括聯邦參議院少數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）和最有可能成為下任眾議院議長的共和黨人麥卡錫（Kevin McCarthy）。

葉爾馬克不願透露烏克蘭會在何時、何地展開下一波反擊，但他認為2023年將是戰爭的決定性時刻，也會是勝利的一年。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1111224