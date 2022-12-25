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俄羅斯重要造船廠負責人突然逝世 原因不明

2022/12/25 05:53（12/25 07:25 更新）
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圖為2014年6月26日在金鐘造船廠舉行的俄羅斯柴電潛艦頓河畔羅斯托夫號下水儀式。（路透社）
圖為2014年6月26日在金鐘造船廠舉行的俄羅斯柴電潛艦頓河畔羅斯托夫號下水儀式。（路透社）
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（中央社莫斯科24日綜合外電報導）俄羅斯一間專門打造傳統動力潛艦的大型造船廠表示，其負責人在廠內任職11年後，今天突然逝世，但未說明任何細節。

路透社報導，位於聖彼得堡（St Petersburg）西部港口的金鐘造船廠（Admiralty Shipyards）透過聲明發布布扎科夫（Alexander Buzakov）的死訊。他自2012年8月以來一直是該廠的負責人。

塔斯社報導，金鐘造船廠正打造可以發射口徑（Kalibr）巡弋飛彈的升級版基洛級（Kilo-class）柴油動力潛艦。

今年4月，莫斯科曾宣布在黑海利用柴油動力潛艦發射口徑巡弋飛彈，攻擊烏克蘭的軍事目標。

造船廠方面指出，布扎科夫於1980年畢業，擁有40餘年的工作經驗，以此推斷他逝世時應是60多歲。（譯者：施施）1111225

俄羅斯專門打造傳統動力潛艦的金鐘造船廠負責人24日逝世。（圖取自金鐘造船廠網頁admship.ru）
俄羅斯專門打造傳統動力潛艦的金鐘造船廠負責人24日逝世。（圖取自金鐘造船廠網頁admship.ru）
#布扎科夫
#金鐘造船廠
#路透社
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