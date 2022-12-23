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蒲亭首次以戰爭稱俄烏衝突 美國評估只是口誤

2022/12/23 19:11（12/23 19:32 更新）
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俄羅斯總統蒲亭22日首次在公開場合提到俄烏衝突時，使用「戰爭」一詞。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
俄羅斯總統蒲亭22日首次在公開場合提到俄烏衝突時，使用「戰爭」一詞。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天提到俄烏衝突使用「戰爭」一詞，在衝突爆發10個月後的現在，蒲亭首次不再以精心設計的「特殊軍事行動」來公開稱呼俄軍侵烏，但美國評估可能只是口誤。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，蒲亭（Vladimir Putin）在莫斯科對記者說，「我們的目標不是要轉動軍事衝突的飛輪，正好相反，我們想結束這場戰爭，我們已經且會繼續為此奮鬥」。

批評蒲亭的人士指出，從3月以來，用戰爭一詞稱呼俄烏衝突實際上是非法的，因為當時蒲亭簽署一項審查法，規定散布跟俄軍侵略烏克蘭有關的「假」消息為犯罪，最高可判15年徒刑，這使蒲亭如今使用的字眼引起外界關注。

因抱持反戰立場而被迫逃離俄羅斯的聖彼得堡市議員尤佛瑞夫（Nikita Yuferev）今天說，他已要求俄國當局起訴蒲亭，因為蒲亭「散播關於軍隊的假消息」。

尤佛瑞夫在推特（Twitter）發文說：「當局並未下達終止特殊軍事行動的命令，也並未宣戰。現在已有數千人因為使用這類措辭談論烏克蘭戰事而被判刑。」

一名美國官員告訴CNN，他們的初步評估是，蒲亭所說並非刻意，可能只是口誤。然而，美國官員將密切注意，克里姆林宮官員未來幾天將如何說明此事。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1111223

#蒲亭
#美國
#俄烏戰爭
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