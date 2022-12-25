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針對逃海外俄羅斯人 國會議長：將修法加稅

2022/12/25 17:14
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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯國會「國家院」（State Duma，下議院）議長沃洛金表示，國家院正準備立法對離開國境的公民加稅。俄羅斯2月揮軍烏克蘭後，已有許多人前往海外。

路透社報導，沃洛金（Vyacheslav Volodin）在加密通訊軟體Telegram發文指出：「對離開俄羅斯聯邦的人取消優惠，並且對他們提高稅率，相關作法是正確的…我們正致力進行適當修法。」

開戰以來離境公民總數不詳。當局9月頒布動員令徵召30萬人入伍參加烏克蘭戰爭後，俄國國內一些媒體曾經報導，截至10月初為止，已有多達70萬人逃離。不過政府當時否認這是正確數字。

根據俄羅斯聯邦稅務局（Federal Tax Service），稅率13%的個人所得稅由國內雇主自動扣除，俄羅斯稅務居民赴海外工作必須自行納稅。

沃洛金表示：「完全可以理解他們為何逃離。自知犯錯的那些人已經回國，其他人應該理解，社會上大多數人不支持落跑行徑並且認為他們背叛國家、親人和朋友。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1111225

#沃洛金
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#國家院
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