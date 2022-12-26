暴風雪中摸黑度耶誕節 全美增至34死[影]

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冬季風暴席捲美國各地，已造成至少34人死亡。圖為除雪機在水牛城道路上行駛。（路透社）

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（中央社紐約25日綜合外電報導）強烈冬季風暴侵襲美國，導致數以百萬計民眾在今天耶誕節面臨危險和困境，大雪和嚴寒籠罩美東部分地區，目前全美與天氣相關的死亡人數增加到至少34人。

法新社報導，紐約州西部的水牛城（Buffalo）出現危機狀況，暴風雪讓當地陷入困境，緊急救難人員無法到達重災區。

來自水牛城的紐約州州長侯可（Kathy Hochul）說：「這就像去到戰場一樣，沿途看到車輛在路邊的景象讓人震驚。」水牛城的積雪約達2.4公尺，還有停電的問題，這些狀況都有可能危及生命。

侯可今天晚上告訴記者，居民仍在「生命安全處於非常危險的情況」中苦苦掙扎，並警告區域內所有人員必須留在室內。

影片來源：FRANCE 24 English

儘管持續了5天的暴風雪與強風有趨緩的跡象，但在耶誕節早上，美東的幾個州有超過20萬人一覺醒來發現無電可用，還有許多人的旅行計畫被打亂。

極端天氣在週末導致美國本土48個州受到風寒效應影響，氣溫都在攝氏零度以下，且數以千計航班被迫取消，當地民眾也被困在冰雪覆蓋的家中。

美聯社報導，這場冬季風暴造成全美至少34人喪生。

官員形容被雪覆蓋的水牛城地區出現史上最危險的情況，當地有好幾個小時都是能見度為零，並發現有人凍死在車子裡，還有發現被大雪埋住的遺體，而救難人員很難到達重災區去搜尋亟需救援的人。

水牛城國際機場將一直關閉到27日，而水牛城所在的伊利郡（Erie County）仍實施不得駕駛的禁令。

侯可說：「我們現在遭遇的情況不僅會在今天成為大家討論的話題，往後幾代都還會談到2022年這場暴風雪。」

伊利郡一名高階官員表示，由於變電所受到嚴寒天氣影響，部分居民可能到27日前都無電可用。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111226