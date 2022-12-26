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傳韓國未來資產集團擬投資SpaceX逾22億元

2022/12/26 14:56
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（中央社首爾26日綜合外電報導）知情人士告訴路透社，韓國未來資產集團旗下兩家公司計劃在2023年1月向億萬富豪馬斯克的太空科技探索公司總共投資930億韓元（約新台幣22.41億元）。

由於事涉敏感而要求匿名的消息人士表示，「未來資產證券」（Mirae Asset Securities）和「未來資產資本」（Mirae Asset Capital）將向馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）分別投資885億韓元和45億韓元。

這兩家公司在申報文件中表示，他們總計將投資930億韓元，但未詳細說明投資目標，也沒有提及Space X。

未來資產集團（Mirae Asset Financial Group）拒絕就相關投資目標發表評論。

另外，這名消息人士還表示，未來資產證券7月已透過其基金對太空探索科技公司投資1160億韓元。

未來資產集團10月計劃投入約3000億韓元，以協助融通馬斯克併購推特（Twitter）案。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1111226

#韓國未來資產集團
#太空科技探索公司
#未來資產集團
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