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奧地利滑雪勝地雪崩 失蹤10人全尋獲

2022/12/26 17:47
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（中央社維也納26日綜合外電報導）奧地利西部伏拉柏格邦的萊希鎮和齊爾斯鎮滑雪區在耶誕節期間發生雪崩，起先傳出有10人被埋在雪中，奧地利警方今天凌晨說，10名失蹤者已全數獲救。

德國之聲（DW）報導，雪崩在25日下午3時左右開始，地點位於伏拉柏格邦（Vorarlberg）萊希鎮（Lech）和齊爾斯鎮（Zuers）滑雪區的特里特科夫峰（Trittkopf）一帶。特里特科夫峰海拔2700公尺。

奧地利新聞通訊社（APA）報導，在凌晨1時前不久，警方宣布搜救行動成功。

警方在聲明中說：「根據我們目前的訊息，可以假定沒有更多的人失蹤。」

奧地利新聞通訊社報導，在一段雪崩影音顯示有10人位於雪崩區域後，救援人員一直在尋找他們。

當局最初擔心所有人都被埋在25日的雪崩中。

救援人員說，這10人當中有6人沒受傷、4人受傷，其中1人傷勢嚴重，被空運到因斯布魯克市（Innsbruck）的醫院。

救援人員最初尋獲8個人，後來在晚上找到最後2人。

救援隊使用幾架直升機和雪崩搜救犬，並在雪堆上架設探照燈，以便在天黑後繼續搜救。

目前還不清楚尋獲10人的身分。

這次雪崩發生前，阿爾卑斯山高山地區連日大雪，而耶誕節當日天氣異常溫暖。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1111226

#奧地利
#伏拉柏格邦
#萊希鎮
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