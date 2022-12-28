泰國國家公園局長涉索賄 辦公室搜出490萬現金

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（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）泰國國家公園局局長因涉貪昨天遭到逮捕後交保。這名局長涉嫌利用職務向下屬索賄，有些人付不出足夠金額會被調到很遠的單位，調查人員甚至在辦公室內搜出490萬泰銖現金。

泰國國家公園局局長盧查達（Rutchada Suriyakul Na Ayutya）涉貪污，昨天在曼谷的辦公室內遭到逮捕，逮捕行動由國家反貪污委員會（National Anti-Corruption Committee）和反貪污局（Counter Corruption Division）共同執行。

曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，盧查達被逮捕時，正在收受9萬8000泰銖的賄款，辦案人員稍後在盧查達辦公室的保險箱搜出490萬泰銖（約新台幣434萬元）現金。盧查達昨天晚間以40萬保釋金獲釋。

反貪污局局長加隆奇亞特（Jaroonkiat Pankeaw）今天表示，警方將會以證人身分詢問國家公園局約20名相關官員，這20名官員的名字出現在盧查達辦公室內裝有現金的信封上。

警方表示，信封內的金額不等，有些多達160萬泰銖，有些信封內裝的都是100泰銖面額的紙鈔。

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泰國公視（Thai PBS）報導，吹哨人是崗卡章國家公園（Kaeng Krachan national park）前園長差瓦（Chaiwat Limlikhitaksorn），差瓦接受泰國公視訪問時指出，盧查達每個月會召集國家公園局下轄15個單位的首長，並向他們索取賄款，有些人甚至必須到處借錢，不然就會被盧查達調到離家鄉很遠的單位。

差瓦也指出，如果有人想要升職，就必須付出20萬到30萬不等的賄款，如果不想被調去很遠的單位就要付出50萬，他無法忍受盧查達如此濫用職權，因此決定檢舉。（編輯：林憬屏）1111228