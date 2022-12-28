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人權組織：至少百名抗議人士恐被伊朗判死刑

2022/12/28 21:53
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（中央社巴黎27日綜合外電報導）設於挪威奧斯陸的非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）今天表示，伊朗爆發頭巾革命100多天來，境內各地被捕的抗議人士中，至少100人恐被判處死刑。

22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，9月16日於遭宗教警察羈押期間死亡，在全國各地引發已經長達3個多月的示威抗議。

法新社報導，伊朗本月稍早已處決和抗議有關的兩名男子。人權人士表示，當局加強打壓行動，是為了讓大眾心生恐懼。

「伊朗人權」在27日發布的報告中列出100名被捕人士，他們可能將面臨處決，其中至少11人已被判處死刑。這份名單中有5名女性。

報告還表示，許多被捕人士尋找委任律師的管道有限。

「伊朗人權」主任阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）說：「利用判處死刑和執行部分死刑判決，他們（當局）想要民眾回家去。」

他告訴法新社，「此舉雖發揮了部分效應」，但「我們觀察到普遍上是對當局更為不滿」。

「這種透過處決散播恐懼的戰略已經失敗。」

「伊朗人權」公布截至今天的最新數據顯示，這波頭巾革命已經造成476名抗議人士喪生。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1111228

#伊朗
#伊朗人權
#法新社
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