日本放寬防疫民眾時隔3年返鄉不受限 陸空交通現人潮

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本即將迎接新年假期，由於當局放寬COVID-19防疫限制，讓民眾能時隔3年過一個沒有行動限制的新年，今天陸空交通也因此湧現大量返鄉出遊人潮。

日本放送協會（NHK）報導，營運鐵道路線的JR各公司表示，東海道新幹線自由座搭乘率最多達到150%，也就是座位全滿、部分旅客須站立；東北新幹線與北陸新幹線部分車次自由座搭乘率也高達9成。

JR東京站從今天白天起就湧現大批旅客，東海道新幹線月台上的自由座候車區更是大排長龍。

一名準備返回福井縣老家的43歲男子說，自COVID-19疫情流行後，父母就叫他不要回家，但現在老家所在的地區比較能接受從外地返鄉，所以期待能跟久違的家人團聚。

JR東京站29日白天起就湧現大批旅客。（共同社）

人潮中也有第一次到日本旅行的法國女性，她說雖然才來兩天，但非常喜歡日本文化跟食物，接下來要前往京都旅行。

空中交通部分，全日空及日本航空表示，今天從東京羽田機場及大阪機場飛往日本各地的航班幾乎班班客滿。

根據日本國內主要航空公司統計，最長9天的新年假期間，國內航班訂位人數約270多萬人，其中在全日空與日本航空的訂位數，已回復到疫情擴大前約83%水準。

羽田機場國內線大廳今天人滿為患，等待行李檢查的旅客萬頭攢動。

一名帶著小孩要回愛媛縣老家的30多歲男子說，今年因為防疫限制放寬，「心想要搭機的人可能會很多，所以一早就起床提前到機場候機，接下來要在老家悠閒度過新年假期」。

為避免COVID-19疫情擴大，不少返鄉或出遊旅客特別在搭機前到羽田機場內設置的快篩站受檢。

一名準備返回香川縣老家的50多歲上班族男子說，雖說防疫限制放寬，但仍不容大意，更何況老家有年長家人，不能帶回病毒，篩檢確認陰性後才能安心返鄉。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111229