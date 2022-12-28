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日本新年恐降大雪 首相指示中央與地方合作因應

2022/12/28 14:51
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（中央社東京28日綜合外電報導）日本北海道等部分地區日前受強烈寒流侵襲降雪釀災，面對即將到來的新年假期可能再度降下大雪，首相岸田文雄已指示相關部會首長與地方合作因應。

受到12月17日及22日兩波寒流侵襲，日本部分地區降下致災大雪，根據總務省消防廳彙整得知，兩波寒流共造成19死130傷及33棟民宅受損。

日本民間氣象公司Weather Map表示，日本靠日本海側地區今天下午降雪或降雨範圍將擴大，預測12月29日新潟縣及東北地方靠日本海側降雪可能增強。

靠日本海側地區在2023年1月2日以後，容易出現降雪增強的氣象條件，這可能讓北日本等地受降雪及嚴寒天氣影響的時間拉長。

特別是時值日本新年假期，正好是多數旅客移動的時期，必須嚴防大雪可能對交通帶來的影響。

日本放送協會（NHK）報導，岸田面對年假期間可能降下大雪，已指示相關部會首長與地方政府合作，做好因應大雪的萬全事前準備工作。

岸田呼籲民眾留意最新氣象及道路交通等資訊，進行必要準備工作，希望大家採取確保自身安全的對策。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1111228

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