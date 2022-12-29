越南2022經濟成長率8.02% 來年難樂觀

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（中央社台北29日電）越南今年GDP成長率為8.02%，創下1997年以來新高，順利達成官方設定的6%至6.5%經濟成長目標。然而通膨壓力籠罩，加上歐美市場需求不振、庫存積壓，越南明年度的經濟表現恐難樂觀。

越南今天發布第4季經濟社會統計資料，越南統計總局（GSO）數據顯示，越南2022年國內生產毛額（GDP）較2021年成長了8.02%，不僅高於官方所設定6%至6.5%的目標，也比2021年全年2.58%的成長率高出許多。

越南統計總局一般會在當月或當季結束前即公布經濟數據，之後再修改。

越通社（VNA）報導，越南統計總局指出，農林漁業全年成長3.36%，對GDP成長貢獻率為5.11%；工業和營造業全年成長7.78%，對GDP成長貢獻率達38.24%；服務業全年成長9.99%，對GDP成長貢獻率達56.65%。

2022年全年越南貨物出口額有望達3718.5億美元，年增10.6%；其中，內資企業出口額950.9億美元、成長6.5%，占出口總額的25.6%。外資企業出口額（含原油）達2767.6億美元、成長12.1%，占出口總額的74.4%。

然而在高通膨與全球去庫存的壓力下，越南的經濟表現已開始受挫。統計數據顯示，越南12月出口額為296.6億美元、年減14%；第4季出口額約895億美元，較第3季重挫7.1%、與去年同期相較大減6.1%。

越南統計總局今天還表示，與去年同期相較，今年第4季GDP成長率為5.92%，不僅低於第3季的13.71%，還低於2011年至2019年階段同期的成長率。

通膨壓力方面，越南第4季消費者物價指數（CPI）與2021年同期相較高出4.41%。整體來看，今年CPI平均成長3.15%，達到越南國會所期望將通膨率控制在4%以下的目標。（編輯：黃自強）1111229