輝瑞等藥廠難耐通膨 逾350種藥品1月預計在美國漲價

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（中央社紐約30日綜合外電報導）路透社獨家報導，據醫療保健研究公司3 Axis Advisors分析數據，多家藥廠計劃明年1月初調高350多種特殊藥品在美國的售價，以因應拜登政府日前通過的「降低通膨法案」。

相關藥廠包括輝瑞（Pfizer Inc）、葛蘭素史克（GlaxoSmithKline PLC）、必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）、阿斯特捷利康（AstraZeneca PLC）及賽諾菲（Sanofi）等。

路透社指出，這次藥價預計調漲，是藥廠為因應拜登政府日前通過的「降低通膨法案」（IRA）而作準備，這項法案允許美國政府的「聯邦醫療保險」（Medicare）自2026年起可直接就一些藥物議價，而製藥業也正面臨通貨膨脹，且供應鏈緊張推高生產成本。

藥品定價非營利組織46brooklyn數據顯示，藥廠在2022年調漲超過1400種藥品價格，創2015年以來紀錄；數據也顯示，去年藥品價格中位數漲幅為4.9%，平均漲幅6.4%，兩者均低於美國通膨率。

眾家藥廠中，輝瑞迄今宣布的增長最多，有約89款特殊藥品漲價，其旗下美國赫士睿公司（Hospira Inc.）也有10個藥品調漲；其次是葛蘭素史克，旗下帶狀皰疹疫苗漲幅近7%。

其他預期將顯著調漲的藥品還包括，必治妥施貴寶的客製化CAR-T細胞療法藥物Abecma及Breyanzi預計將漲價9%，這兩款抗血癌藥物目前價格已超過40萬美元。（譯者：張茗喧/核稿：陳正健）1111231