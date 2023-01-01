北韓核武威脅升溫 南韓警告恐致金正恩政權覆滅

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北韓中央通信社報導，領導人金正恩（左4）要求大幅增加北韓核彈持有量。圖為金正恩12月31日出席超大型多管火箭發射器的試射儀式。（圖取自北韓中央通信社網頁kcna.kp）

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（中央社記者廖禹揚首爾1日專電）北韓領導人金正恩在新年初始展示對南韓敵意，暗示採取核武攻擊可能性；南韓國防部今天對此警告，若北韓意圖使用核武，將為金正恩政權招致滅亡。

韓聯社報導，南韓國防部今天發布報導資料，就北韓勞動黨中央委員會全體會議發表結論闡明南韓官方立場，發表上述「嚴正警告」。

南韓國防部譴責北韓言論與連續兩天發射火箭砲的行為，肆意增加對南韓的核武威脅，嚴重損害朝鮮半島和平穩定，「北韓應回到非核化路線，停止國際社會同聲反對的核武開發，唯有如此才能改善北韓人民的生活」。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩在前一天的勞動黨大會中將南韓稱為「無庸置疑的敵人」，要求倍增核彈持有量，表示若透過核武遏制戰爭的首要任務失敗，將堅決執行次要任務，還強調次要任務「不是防禦」，暗示可能採取核武攻擊。

北韓也連續兩天發射3枚火箭砲，據稱射程覆蓋整個南韓，且可搭載戰術核武。

南韓國防部重申軍方會在美國擴張遏制力的基礎上，強化因應北韓核武及飛彈威脅的遏制及應對能力，以不惜一戰的決心嚴懲北韓任何挑釁行為。

其中「不惜一戰的決心」正是南韓總統尹錫悅今天與軍方幹部進行視訊會議時使用的敘述，他指出當前安保局勢嚴峻，要求軍方全力維持穩固防守狀態，並強化實質訓練。（編輯：林憬屏）1120101