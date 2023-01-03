尹錫悅稱南韓正與美協商核武演習 拜登卻回沒有

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（中央社首爾/華盛頓2日綜合外電報導）南韓總統尹錫悅接受專訪時表示南韓正與美方商議就核武共同計畫、軍演，美國總統拜登今天卻表示，美國沒有與南韓就聯合核演習商議，與尹錫悅的說法矛盾。

在南北韓緊張局勢加劇之際，南韓總統尹錫悅受訪時表示，南韓和美國正在討論可能使用美國核資產進行聯合演習，而北韓領導人金正恩則稱南韓是北韓「毋庸置疑的敵人」。

拜登與國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）一同剛從美屬維京群島（U.S. Virgin Islands）度假返回白宮，記者問他目前是否正與南韓商議聯合核演習時，拜登回答：「沒有。」

北韓2022年發射的飛彈數量創紀錄，上週更派遣無人機進入首爾市中心拍攝。尹錫悅日前呼籲以「壓倒性」能力做好「戰爭準備」。

南韓「朝鮮日報」今天刊出尹錫悅專訪，他表示：「雖然核武所有權屬於美方，但相關計畫、情報共享、演習與訓練應由韓美共同進行。」

朝鮮日報援引尹錫悅的話報導，聯合計畫和演習目的在更有效執行美國的「延伸嚇阻」戰略，而美國也對這個想法「相當積極」。

「延伸嚇阻」指的是美軍阻止對美國盟友發動攻擊的能力，尤其是核武力。

負責國際安全和武器管制事務的前美國代理助理國務卿康垂曼（Thomas Countryman）表示，美國長期以來一直與日本就核問題進行延伸嚇阻對話，並於2016年與南韓展開同樣的對話。第一次會議即是由康垂曼主持。

康垂曼今天接受電話採訪時表示：「目前還不清楚尹總統的聲明中是新的內容，或是重述已在發生的事。」

目前擔任武器管制協會（Arms Control Association）主席的康垂曼說，尹錫悅針對南韓人民的談話，似乎是對北韓的挑釁和言論所做的回應。

康垂曼說：「我確實認為，這是尹錫悅和拜登政府向南韓政府及人民保證，美國承諾仍然堅定所作的努力。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1120103