路透：世界銀行因應全球危機 力圖提升融資能力

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）根據路透社今天看到的「發展藍圖」，世界銀行正試圖大幅增加融資能力，以應對氣候變遷等全球危機，並將在4月開會前，就增資和新的借貸工具等提案，與股東們談判。

路透社報導，這份文件已寄給各股東國政府，意味著世界銀行（World Bank）改變任務和財務資源的相關談判程序即將展開，世界銀行自第2次世界大戰末期成立以來，針對特定國家和特定計畫貸款的模式，將有所轉變。

根據文件，世界銀行管理階層的目標是擬定改變任務、運作模式和財務能力的具體提案，以便在10月世界銀行和國際貨幣基金（IMF）聯合召開的發展委員會上通過。

世銀發言人說，這份文件目的在於提供任務轉變的範圍、方法和時間表等細節，後續還會為股東們定期更新資訊，並於今年稍晚做出決定。

世界銀行將探索種種選項，例如可能的新增資、改變資本結構以獲得更多貸款和新的融資工具，包括替私人企業貸款提供擔保，以及調動更多私人資金的其他方式。

有些非營利組織要求世界銀行集團（WBG）放棄最高信用評級以增加貸款，但世銀集團暫不打算這麼做，僅稱「管理階層將探索所有能提升世銀集團能力的選項，同時維持世銀集團實體的AAA評級」。

世界銀行表示，考慮中的提案包括提高法定借貸上限、降低股票貸款的要求，以及使用可贖回資本來貸款，也就是成員國政府承諾提供但未支付的金額。

發展專家認為，比起只利用實收資本的現有資本結構，這種轉變將大大增加貸款金額。

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發展藍圖文件提醒，要為氣候變化、醫療保健、糧食安全等需求擴大貸款，可能需要增加資本，以提升國際復興開發銀行（IBRD）的融資能力。國際復興開發銀行是世界銀行轄下為中等收入國家提供貸款的機構。

文件提到，另一個選項是世銀股東國提高對國際發展協會（International Development Association）的定期捐款，在近年需求增加的同時，捐款金額卻不斷下滑。國際發展協會專為全球最貧窮的國家提供貸款。（譯者：曾依璇/核稿：楊昭彥）1120103