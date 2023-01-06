防企業藉廣告「漂綠」 法國加嚴規定要求舉證

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（中央社巴黎5日綜合外電報導）法國自元旦起強化廣告新規定，企業若想宣稱自家產品及服務達到「碳中和」，需要提出詳細碳排資料並說明減排措施，以防企業藉廣告漂綠（greenwashing）。

法新社報導，聯合國專家日前公布一系列新指引，目的是劃出「紅線」區分淨零排放主張的真偽。

法國政府表示，訂定新規定的目的是向大眾提供透明的訊息，「逐步強化廣告商的承諾」，並打擊「漂綠」行為。

根據新規定，如果企業欲宣傳自家產品達到淨零排放，需要提供這款產品從生產到丟棄或回收期間，整個完整生命週期的年度碳污染詳細資料。

企業必須解釋他們如何優先避免溫室氣體排放，接著如何減少，並最終「抵銷」碳排放。

帶有淨零排放聲明的廣告或包裝也必須提供連結，導向詳細介紹氣候計畫的網站。

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但觀察人士警告，企業仍有很大的空間可以在廣告中做出誤導性的環境聲明。國際性非政府組織「氣候行動網」（Climate Action Network）成員布林高（Anne Bringault）表示：「這類型聲明應該乾脆被禁止。」

聯合國專家去年11月在埃及夏姆錫克舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議」（COP27）中發表新建議指出，如果企業投資新的化石燃料導致森林砍伐，或是以溫室氣體減量額度（carbon credits）抵消排放，而不是真正減少排放，都不能宣稱是淨零排放。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120106