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歐洲議會議員涉貪案 歐盟官員：貪腐零容忍

2023/1/6 16:35（1/6 17:09 更新）
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歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾6日訪問摩洛哥，誓言打擊貪汙、對貪腐「零容忍」。圖為波瑞爾。（路透社）
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾6日訪問摩洛哥，誓言打擊貪汙、對貪腐「零容忍」。圖為波瑞爾。（路透社）
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（中央社摩洛哥拉巴特5日綜合外電報導）歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天訪問摩洛哥，他誓言打擊貪汙、對貪腐「零容忍」。摩洛哥據稱與撼動歐洲議會的副議長凱利等人收賄醜聞有關。

法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在會晤摩洛哥外交部長波利塔（Nasser Bourita）後說：「歐盟的立場很清楚：貪腐不能逍遙法外。零容忍。」

波瑞爾說：「調查正在進行中，我們必須等待調查的結果。」他希望「每個人都能充分配合」調查。

在波瑞爾來訪的前幾週，比利時警方突襲歐洲議會議員和其他官員的辦公室等地，發現150萬歐元（160萬美元）現金，比利時媒體認為這些現金與卡達和摩洛哥有關。

4名犯嫌遭到拘留，其中包括希臘籍歐洲議會議員凱利（Eva Kaili）。

凱利的義大利男友、議會助理喬吉（Francesco Giorgi）據報導已向比利時檢察官坦白招供，指稱摩洛哥涉及其中。

波利塔在首都拉巴特（Rabat）與波瑞爾一起發表談話時，誓言「摩洛哥將捍衛自身的利益，並指望合作夥伴捍衛與歐盟的夥伴關係」。

波瑞爾的發言人稍早為這兩天的訪問辯護，稱「沒有證據」顯示摩洛哥有不法行為，「沒有人從司法角度正式表示摩洛哥這個國家有罪」。

摩洛哥總理阿克哈努什（Aziz Akhannouch）今天在聲明中說，摩洛哥是 「歐盟在非洲大陸的最大經濟和貿易夥伴」，2021年貿易額約450億歐元。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120106

#波瑞爾
#歐盟
#凱利
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