歐洲議會副議長被控收賄 歐盟主席最高程度關切

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（中央社布魯塞爾/雅典12日綜合外電報導）希臘籍歐洲議會副議長之一凱利被控收賄替中東國家卡達美化形象，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表達「最高程度」關切，希臘當局今天則將凱利的所有資產凍結。

法新社報導，2022世界盃足球賽主辦國卡達疑似行賄歐洲政治人物，來美化它在歐洲議會（European Parliament）的形象，比利時檢方已起訴凱利（Eva Kaili）等4名嫌犯。其中知名度最高的凱利被控貪汙罪，她的住家遭調查人員搜出「多袋現金」，昨天她繼續被羈押。

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示：「歐洲議會副議長遭到的控訴令人最高程度擔憂。這件事非常嚴重，關乎民眾對於我們制度的信心。要滿足這份對我們制度的信心與信任，需要有較高的標準。」

希臘反洗錢當局首長弗爾里歐提斯（Haralambos Vourliotis）今天則宣布，凱利與親屬的所有資產正遭到凍結，包括「銀行帳戶、保險箱、公司及其他金融資產」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天也表示，這起案件「無疑非常、非常令人擔憂」，這些是「非常、非常、非常嚴重的指控」。不過他說，並無歐盟外交單位或駐外使館涉入。

波瑞爾還說：「警方和檢方已經採取行動。我們必須尊重這些行動。」他表示自己的發言不能超出司法聲明。

這起案件震撼歐洲議會，並引發要求對歐盟各機關進行鉅細靡遺檢查、以徹底排除外國影響的呼聲。

愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）表示，相關控訴「正造成傷害，我們有必要加以追根究柢」。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則警告，本案「正也是關乎歐洲的信用」。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1111212