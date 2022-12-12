歐洲議會副議長被控貪污涉收卡達賄賂 住家搜出多袋現金

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希臘籍歐洲議會副議長凱利的住家被比利時調查人員搜出「多袋現金」。（圖取自instagram.com/evakaili）

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（中央社布魯塞爾11日綜合外電報導）希臘籍歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili）的住家被比利時調查人員搜出「多袋現金」後，今天被控貪污，還押候審。

法新社報導，2022世界盃足球賽主辦國卡達的代表涉嫌以鉅款賄賂歐洲政治人物，以影響布魯塞爾政策辯論，比利時警方正在進行調查。

凱利曾公開表示支持卡達近來的勞工改革，她是被控告與被捕的4人之一。

另有兩人已經獲釋，調查人員還搜索了至少一名歐洲議會議員的住處。

比利時聯邦檢察官辦公室並未透露這4人的姓名，但司法界消息人士向法新社證實，凱利是被控的其中一人。

聯邦檢察官辦公室表示：「領導調查的布魯塞爾調查法官逮捕了4人，他們被控參與犯罪組織、洗錢和貪污。」

檢方在布魯塞爾發動搜索，共搜出60萬歐元（約新台幣1965萬元）現金，同時查扣多台電腦和手機。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111212