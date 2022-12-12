更多編輯台推薦新聞：
穿越台灣4000年 國境之南考古揭密
文化

穿越台灣4000年 國境之南考古揭密

無緣率葡萄牙贏得世界盃 C羅：夢想已經結束
運動

無緣率葡萄牙贏得世界盃 C羅：夢想已經結束

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民
政治

中國擋台灣鳳梨 紐約柑仔店販售台式果乾越洋挺農民

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄
首頁 / 國際

歐洲議會副議長被控貪污涉收卡達賄賂 住家搜出多袋現金

2022/12/12 13:56（12/12 14:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
希臘籍歐洲議會副議長凱利的住家被比利時調查人員搜出「多袋現金」。（圖取自instagram.com/evakaili）
希臘籍歐洲議會副議長凱利的住家被比利時調查人員搜出「多袋現金」。（圖取自instagram.com/evakaili）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾11日綜合外電報導）希臘籍歐洲議會副議長凱利（Eva Kaili）的住家被比利時調查人員搜出「多袋現金」後，今天被控貪污，還押候審。

法新社報導，2022世界盃足球賽主辦國卡達的代表涉嫌以鉅款賄賂歐洲政治人物，以影響布魯塞爾政策辯論，比利時警方正在進行調查。

凱利曾公開表示支持卡達近來的勞工改革，她是被控告與被捕的4人之一。

另有兩人已經獲釋，調查人員還搜索了至少一名歐洲議會議員的住處。

比利時聯邦檢察官辦公室並未透露這4人的姓名，但司法界消息人士向法新社證實，凱利是被控的其中一人。

聯邦檢察官辦公室表示：「領導調查的布魯塞爾調查法官逮捕了4人，他們被控參與犯罪組織、洗錢和貪污。」

檢方在布魯塞爾發動搜索，共搜出60萬歐元（約新台幣1965萬元）現金，同時查扣多台電腦和手機。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111212

#凱利
#卡達
#歐洲議會
延伸閱讀
卡達爭取世界盃主辦權12年 行賄、人權工殤等爭議不斷卡達辦世足賽狂挨罵 國王：沒有主辦國被批那麼慘特派專欄／體育即政治 瑞典媒體報導世足更批卡達人權問題
凱利
疑涉卡達行賄 歐洲議會副議長遭停職歐洲議會副議長遭搜索逮捕 外媒指涉卡達行賄
卡達
無緣率葡萄牙贏得世界盃 C羅：夢想已經結束內馬爾右腳踝韌帶受傷 自爆憂世足報銷痛哭整晚
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族