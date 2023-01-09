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首頁 / 國際

傳高盛擬裁員多達3200人 最快本週宣布

2023/1/9 13:59（1/9 14:04 更新）
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知情人士8日證實媒體報導，美國投資銀行高盛計劃裁員3200人。（路透社）
知情人士8日證實媒體報導，美國投資銀行高盛計劃裁員3200人。（路透社）
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（中央社紐約8日綜合外電報導）知情人士今天證實媒體報導，美國投資銀行高盛（Goldman Sachs）計劃裁員3200人，消息最快在本週宣布。

高盛並未回應法新社的置評要求。

熟悉內情人士表示，這波裁員人數最多達3200人，數字低於媒體上個月報導的4000人，最終人數可能會略微減少。若以較多的4000人計，則占高盛員工數約8%。

高盛通常每年裁減約1%到5%的員工，主要針對表現不佳的員工。

知情人士在上月中旬告訴法新社，由於不確定的經濟前景，加上近年來高盛員工人數增加，今年的裁員規模會比往常更大。

截至2022年10月底，高盛員工人數為4萬9100人，在一波招聘與收購行動後，員工數比2019年底時增加近3成。

高盛和其他投資銀行都見到首次公開募股相關費用大幅滑落，加上由於經濟不確定性，導致2023年併購諮詢業務前景不明朗。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120109

#高盛
#裁員
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