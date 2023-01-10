俄防長誓加強軍力 拉賓奉命任地面部隊參謀長

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（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯國防部長蕭依古今天誓言充裕軍火、提高飛行技術以迴避烏克蘭防空系統並改善無人機生產，此時俄軍已在烏克蘭戰場連連挫敗。俄國並任命一級上將拉賓任地面部隊參謀長。

路透社報導，自俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）去年2月24日派軍入侵烏克蘭以來，這個原本強大的前超強部隊一再被規模較小的烏軍智取，而烏軍獲有美國及其歐洲盟邦支持。

蕭依古（Sergei Shoigu）告訴高階將領，要重振俄軍就必須參考俄軍在敘利亞內戰和烏克蘭戰事的經驗。他說：「我們必須經常分析和組織我們特遣隊在烏克蘭和敘利亞的作戰經驗，並在此基礎上擬定人員的訓練計畫以及軍備的供應計畫。」

蒲亭在接見陣亡官兵的母親後，本月2日下令蕭依古提出軍隊補給現況報告，其中必須包括武器裝備的詳細狀況以及改善國防部工作的建議。

蕭依古說，俄羅斯將特別注意空軍，將加強空軍整體打擊能力並改進指揮、通訊和訓練。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）今天報導，俄國已指派一級上將拉賓（Alexander Lapin）接任地面部隊參謀長，儘管主要鷹派人士嚴厲批評他在烏克蘭戰事的表現。

拉賓原為俄羅斯中央軍區司令，他去年10月遭到蒲亭的鷹派盟友嚴厲抨擊，因為當時俄軍已被逐出烏克蘭東部的後勤中樞利曼市（Lyman）。

在這項職務安排之前，俄軍在11個月烏克蘭戰事期間的領導人事已有全面異動。俄軍11個月來曾攻占烏南和烏東大面積地區，但又連連挫敗導致撤退。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1120110