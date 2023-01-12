哈利回憶錄上市 首日熱銷突破140萬冊

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（中央社紐約11日綜合外電報導）大眾似乎還沒有聽膩關於英國哈利王子的故事。哈利的回憶錄「備胎」（Spare，暫譯）一上市便創下亮眼銷量，讓他一夕之間躋身暢銷作者之林。

負責出版「備胎」的企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）今天宣布，哈利這本自我爆料意味濃厚的回憶錄上市首日便熱賣超過140萬本，寫下書商非小說類作品的銷售紀錄。

美聯社報導，企鵝藍燈書屋也出版美國前總統歐巴馬和妻子蜜雪兒（Michelle Obama）的著作，其中蜜雪兒的自傳「成為這樣的我：蜜雪兒．歐巴馬」（Becoming）2018年上市時，花了一週時間才達到140萬本的銷量。

「備胎」的銷售數據包括在美國、加拿大和英國售出的紙本精裝版、有聲書和電子書。

藍燈書屋集團（Random House Group）總裁兼發行人森特洛（Gina Centrello）透過聲明表示：「『備胎』是一個我們可能自以為已經認識之人的故事，但我們現在能從哈利王子親口說出的話來真正瞭解這個人。」

「看著上市首日的亮眼銷量，讀者顯然認同『備胎』是一本需要閱讀的書，也是一本我們很驕傲能出版的書。」

「備胎」是近期備受期待的回憶錄之一，哈利在書中以個人且私密的方式敘述他的王室生活，以及他與美國女演員、妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）的關係。

另一方面，根據路透社報導，哈利對「備胎」一書引來的「有害」回響做出反擊，表示自己特別不滿外界認為他自稱在阿富汗服役擔任軍事直升機駕駛時擊殺25人一事，是在吹牛的「謊言」。

哈利在書中敘述自己曾赴阿富汗執行2次任務，第一趟是2007到2008年擔任前進空中管制員，後又於2012年擔任阿帕契攻擊直升機副駕駛射擊士，並說出自己當時殺害的人數。

在「備胎」中遭到哈利痛批的英國報章媒體和部分退役英國軍隊高層抨擊哈利把殺害人數公諸於世的決定，說這可能會讓他和其他人蒙受遭報復的風險。

哈利在美國談話性節目「深夜秀」（The Late Show）上告訴主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert），媒體斷章取義、曲解他的話，還說自己之所以在書中自曝殺害的人數，是為了要減少退役軍人自殺人數。

他說：「他們（媒體）說過最危險的謊言，無疑是他們說我聲稱在阿富汗殺害的人數多少帶有吹牛的成分。」

「我之所以選擇分享此事，是因為和全球退役軍人共事了近20年後，我認為最重要的事就是誠實，並給予他人空間，讓他們在不感到羞恥的情況下分享自身經歷。」（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1120112