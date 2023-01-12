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台積電法說：考慮日本建第2座廠 評估歐洲建廠可能性
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逾百萬人連署反對魚翅交易 歐盟執委會展開調查

2023/1/12 16:04
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（中央社布魯塞爾11日綜合外電報導）歐洲聯盟今天表示，一份反對歐洲魚翅交易的請願書已獲得超過百萬人連署，迫使歐盟執委會展開相關調查。

法新社報導，「拒絕捕鯊割鰭－反對魚翅交易」運動人士呼籲歐盟禁止在區域內從事相關交易，「包括進口、出口和轉運魚翅，除非是自然附著在魚體上」。

主辦單位表示，儘管自2013年起禁止歐盟船隻和在歐盟海域捕鯊割鰭，歐盟仍是最大的魚翅出口地區之一，也是全球魚翅交易的主要中轉樞紐。

根據歐盟規定，捕獲的鯊魚入港時，魚鰭必須與魚體自然相連。

只要請願內容從至少7個成員國蒐集超過百萬人連署，就能透過「歐洲公民倡議」（European Citizens' Initiative）機制，迫使歐盟執委會調查某一問題，後續則可建議立法、採取其他措施或選擇完全不採取行動。

歐盟執委會必須在2023年7月11日前對反對魚翅交易請願書做出正式回應。

歐盟執委會說，在環保團體海洋守護者（Sea Shepherd）支持下，這項於2020年初發起的請願今天獲得有111萬9996人連署，其中近50萬人來自德國。

先前曾成功募集超過百萬人連署的請願包括保護蜜蜂和禁止籠養農場動物。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1120112

#歐盟執委會
#法新社
#歐洲
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