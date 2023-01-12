無盡風暴肆虐美國加州 氣象局：進一步向北移動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州聖克魯斯12日綜合外電報導）美國國家氣象局今天宣布，持續不斷襲擊美國加州的連串風暴將進一步向北移動。當地仍在持續努力應對大規模洪災和山崩。

法新社報導，近日襲擊美國西岸地區的一系列風暴已釀成至少18人死亡，部分地區還出現150年來從未見過的驚人降雨量。

加州多地發生洪災，社區被沖毀、電線倒塌，落石堵塞道路。

昨天，加州北部的大片地區皆屬於洪水高風險或冬季天氣警報地區。

美國國家氣象局（National Weather Service）警告，「預計未來2天，最大的豪雨將影響加州西北部，降雨量可能達到數英寸。」此外，這個天氣系統還將影響美國太平洋西北岸其他州，直至14日早上。

根據電力供應狀況追蹤網站Poweroutage.us的數據，今天稍早，加州有超過3萬5000戶家庭和企業斷電，整個州狀況頻傳。

截至昨天，一名在聖路易斯奧比斯波 (San Luis Obispo) 洪水中失蹤的5歲男孩仍然下落不明。

據洛杉磯時報（LA Times）統計，加州已確認的18名罹難者包括受困在淹水汽車上而死的駕駛、被傾倒樹木擊中的人、在落石下喪生的一對夫婦，以及在洪水中發現的罹難者遺體等。 （譯者：施施/核稿：嚴思祺）1120112