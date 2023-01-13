更多編輯台推薦新聞：
春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看
產經

台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握
生活

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測數學A試題難易適中具鑑別度 薪資、手搖飲售價入題
首頁 / 國際

巴西總統魯拉稱維安部隊勾結暴民 矢言揪出內鬼

2023/1/13 14:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴西利亞12日綜合外電報導）巴西總統魯拉今天說，有維安部隊成員勾結反政府暴民，放他們闖進總統府等數處政府機關，他承諾會揪出那些前總統波索納洛的死忠支持者。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的資深幕僚表示，揪出這些人的任務並不容易，但他們已經著手調查，要知道是誰讓波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者衝進總統府並大肆破壞。

魯拉說：「憲兵中有許多人涉入此事，武裝部隊裡有不少人是共謀。我確定有人打開總統府大門，讓那些人（指示威群眾）進來，因為門沒有被破壞。」

魯拉進一步批評，波索納洛的支持者在巴西各地軍事基地外聚集了兩個月之久，要求軍方推翻去年10月大選結果，軍方卻未採取任何措施阻止這一切。

數以千計呼籲發動軍事政變推翻魯拉、讓波索納洛重掌大權的示威者8日闖進巴西最高法院、國會、總統府等地，這些地方的窗戶、家具、電腦、藝術品都被砸毀。

負責巴西首都治安的警察並未阻止暴徒硬闖，社群媒體上甚至有一些警察與示威者自拍及閒聊的影像。

一直到魯拉下令聯邦政府介入當地維安後，鎮暴警察才用催淚瓦斯驅離群眾，並逮捕約1800名抗議群眾。

路透社報導，目擊者說，在暴徒闖入總統府大肆破壞之前，被指派守衛總統府的部隊也沒有反應。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

總統府內的4名國家安全顧問辦公室值班人員很快就受制於抗議群眾，辦公室也遭洗劫，只能眼睜睜看著抗議群眾猛踹魯拉辦公室的強化門，但他們最終未成功闖入。

一名總統府發言人告訴路透社，國家安全顧問辦公室的電腦被帶走，內含機密資訊的硬碟也消失得無影無蹤。發言人古特瑞斯（Guto Guterres）表示，裝有電擊槍的箱子也空了。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120113

#魯拉
#總統府
#波索納洛
魯拉
示威者闖入國會總統府 巴西總統探訪暴動現場波索納洛支持者抗議大選結果 闖入巴西國會大廈
波索納洛
美國會議員致函拜登 要求勿庇護波索納洛民調：近2成挺巴西示威者闖國會 魯拉支持率51%
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族