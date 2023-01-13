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特斯拉Model 3等車款在美售價調降 降幅最多20%

2023/1/13 16:24（1/13 17:12 更新）
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特斯拉旗下熱銷車款Model 3在美國市場降價圖，此次降幅介於6%至20%之間。（圖取自特斯拉官方網頁tesla.com/zh_tw）
特斯拉旗下熱銷車款Model 3在美國市場降價圖，此次降幅介於6%至20%之間。（圖取自特斯拉官方網頁tesla.com/zh_tw）
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（中央社德州奧斯汀12日綜合外電報導）電動車龍頭特斯拉（Tesla）網站顯示，特斯拉旗下熱銷車款在美國市場降價。特斯拉日前調降中國市場售價，且未能達到華爾街所預估的去年第4季交車量。

Model 3和Model Y降價的消息是在美國時間今天晚間宣布。根據路透社計算，此次降幅介於6%至20%之間。

圖為Model Y。（圖取自特斯拉官方網頁tesla.com/zh_tw）
圖為Model Y。（圖取自特斯拉官方網頁tesla.com/zh_tw）

特斯拉在美國市場大降價，加上上週在中國宣布降價措施，代表特斯拉2022年多半時間奉行的策略在最大市場出現逆轉；當時市場需求強勁，特斯拉旗下電動車款平均售價一直呈現上漲趨勢。

這項轉變是特斯拉在未能達到2022年交車量目標後，任命中國和亞洲區總裁朱曉彤監督全球產銷量以來所做的第一個重大舉動。

特斯拉也在韓國、日本、澳洲和新加坡市場調降售價。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1120113

#特斯拉
#朱曉彤
#美國
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