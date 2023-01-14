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被控替英國情蒐 伊朗前副防長遭處決

2023/1/14 15:57
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（中央社德黑蘭14日綜合外電報導）伊朗司法當局表示，具有伊朗與英國雙重國籍的前伊朗國防部副部長阿克巴利（Alireza Akbari）遭控替英國情治單位進行情蒐工作，今天遭到處決。

司法部門新聞網站米桑線上（Mizan Online）報導，阿克巴利因「貪腐至極，並藉由傳遞情資傷害國家內外安全」遭判死刑後，已遭到處決。

法新社報導，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）表示這是一起「出於政治動機」的處決，英國曾要求德黑蘭當局停止行刑。

根據路透社報導，阿克巴利遭控收受180萬5000歐元、26萬5000英鎊和5000美元的情蒐報酬。

阿克巴利在英國廣播公司波斯語頻道（BBC Persian）11日播放的錄音中表示，在遭受大量刑求後，他對不曾犯下的罪行認罪。

伊朗官媒12日播放一段影片，說影片顯示阿克巴利與伊朗頂尖核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）在2020年遭到暗殺一事有關。

法克里薩德2020年在德黑蘭近郊一場攻擊案中喪命，伊朗當時將此事歸咎於以色列。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1120114

#阿克巴利
#伊朗
#英國
柯維立
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