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加州淹水再遇風暴來襲 拜登宣布重大災害

2023/1/15 21:04（1/15 21:52 更新）
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加州沙加緬度郡11日發生洪災，街道汪洋一片。（路透社）
加州沙加緬度郡11日發生洪災，街道汪洋一片。（路透社）
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（中央社加州薩利納斯15日綜合外電報導）美國加州接連遭受風暴系統侵襲，最新一場風暴為本已積水的區域帶來嚴重洪患，且降雪量可能多達2公尺。總統拜登已宣布加州發生重大災害，以釋出聯邦資金救濟災民。

法新社報導，美國國家氣象局（NWS）表示，明天太平洋水氣預計將再度大增，最新風暴系統將使低海拔地區降下豪雨、山區下大雪，並帶來強風。

氣象局還預測，舊金山灣（San Francisco Bay）以南重要農業區薩利納斯河（Salinas River）谷地將出現「災難性洪水」。

根據白宮聲明，總統拜登（Joe Biden）昨晚「宣布加州有重大災害，下令聯邦援助單位在冬季嚴重風暴、洪水、山崩、土石流重災區，補強州級、部落、地方的災後復原行動」。

上述宣告使得聯邦資金得以用於救濟災民，包括臨時收容和修復工作。

過去3個星期內，已知至少19人死因與風暴相關，包括死於泡水車裡的駕駛、被倒塌樹木砸中身亡的民眾，以及因落石殞命的一對夫妻。

聖路易奧比斯波郡（San Luis Obispo County）警長辦公室昨天表示，水位上升和惡劣條件導致搜救5歲男童杜安（Kyle Doan）的行動暫停。這名男童是在母親試圖把他從車內拉到安全處時，被洪流沖走。

法新社記者目擊薩利納斯河水在多地漫過河岸，有時淹沒好幾百公尺的農田，同時灰濛濛的天空持續降下雨水。

加州州長紐松（Gavin Newsom）提醒州民危險情況尚未解除，昨天他在訪視災民時說「還沒完」，呼籲居民未來24至48小時持續保持警覺。

根據國家氣象局，昨晚仍有近2600萬加州人處在淹水警戒（flood watch）地區，數以萬計的人被下令和勸告疏散。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120115

#加州
#法新社
#國家氣象局
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