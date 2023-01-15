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加州淹水災區再逢新風暴 降雪量恐達2公尺

2023/1/15 08:50（1/15 09:12 更新）
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美國國家氣象局預測薩利納斯河流域下游將發生「災難性洪水」。圖為14日薩利納斯河旁一棟房屋遭洪水淹沒。（法新社）
美國國家氣象局預測薩利納斯河流域下游將發生「災難性洪水」。圖為14日薩利納斯河旁一棟房屋遭洪水淹沒。（法新社）
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（中央社加州薩利納斯14日綜合外電報導）一連串破壞性風暴系統再次侵襲美國加州，本已是淹水災區遭遇更嚴重洪患，當地降雪量可能達2公尺高。

美國國家氣象局（NWS）表示，預計最新天氣系統將造成「低海拔地區大雨、山區大量降雪以及各地強風」，預計16日將出現「另一波太平洋溼氣」。

國家氣象局也預測薩利納斯河（Salinas River）流域下游將發生「災難性洪水」，此河谷是舊金山灣（San Francisco Bay）以南的重要農業區。

灰濛天空下持續下著雨，法新社記者見到薩利納斯河多處溢流，有時甚至淹沒了數百公尺的農田。

官員說，在多年乾旱之後，起初樂見最近幾週的風暴舒緩旱象，但如今已經帶來了「災難性」洪水。

根據停電數據，格林威治標準時間20時30分許，有3萬6000個家庭斷電。

目前已知至少有19人因風暴相關因素喪生。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120115

#加州
#風暴
#淹水
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