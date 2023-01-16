秘魯首都等地延長緊急狀態 反對派仍動員示威

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（中央社利馬16日綜合外電報導）秘魯當局延長首都利馬和南部兩個地區的緊急狀態30天。不過總統博魯阿爾特的反對者仍展開前往利馬參加今天大規模示威的群眾動員。

法新社報導，民眾要求博魯阿爾特（Dina Boluarte）辭職並且重新選舉，燃燒的路障和其他引爆點迭傳衝突，根據秘魯人權監察員，過去5週至少有42人喪生。

左翼前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）試圖解散國會，以行政命令替代國會立法來統治國家之舉以失敗收場後遭罷黜和逮捕，博魯阿爾特於去年12月7日就任成為秘魯首位女總統。

RPP廣播電台報導，逾3000名抗議群眾昨天在東南部城市安達韋拉斯（Andahuaylas）開始登上準備開往利馬示威地點的卡車和巴士。

政府宣布利馬、南部地區庫斯科（Cusco）和普諾（Puno）的緊急狀態自14日子夜起延長30天，授權軍方對警方恢復公共秩序的行動提供支持。

根據官方公報，緊急狀態也暫停民眾行動和集會自由等憲法權利。

政府宣布這波抗議核心所在的普諾晚間8時到隔天清晨4時實施夜間宵禁，為期10天。

準備參加所謂「接管首都」動員活動的數十位示威人士14日深夜已來到利馬觀花埠區（Miraflores）。秘魯全國25個區其中十個共有近100個路段昨天仍然封閉，據高階道路交通官員指出，這數字創下紀錄。

曾在鄉下擔任教師、也曾是工會領袖的卡斯蒂約擔任總統18個月期間遭遇國會強烈反對，失勢後因廣泛貪汙指控而面臨諸多刑事調查。他遭到罷黜隨即引爆鄉村地區窮人為主的全國性抗議，示威活動原本因新年假期而不再延燒，但本月4日起重起爐灶。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1120116