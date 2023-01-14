祕魯反政府示威延燒 總統堅不辭職

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（中央社利馬13日綜合外電報導）秘魯反政府抗議活動持續延燒，示威人士在全國各地架設路障，要求總統博魯阿爾特下台，據稱與毛派叛亂分子有掛鉤的工會領袖遭到逮捕，但博魯阿爾特今天堅稱她不會辭職。

秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）去年12月初試圖非法解散國會後不久遭到罷黜，進而被逮捕，隨後引發抗議活動。

卡斯蒂約的支持者湧上秘魯街頭遊行並封鎖街道，要求舉行新選舉，並要求繼任總統的副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）下台。

法新社報導，博魯阿爾特今晚透過國家電視台發表演說時指出：「某些聲音是來自暴力、激進的派系，他們要求我辭職、煽動民眾添亂、引發動亂與恣意破壞。」

「我不會辭職。我做出的承諾是與秘魯同舟共濟。」

博魯阿爾特感嘆，抗議活動有時變調轉趨暴力，至少有42人在與安全部隊發生衝突時死亡，有一名警官在車內被活活燒死，還有數百名民眾受傷。

她說：「我要再次重申，我對在這些抗議行動中喪命的秘魯人感到遺憾。我對這個局勢感到抱歉。」

然而，她拒絕依照抗議群眾要求召開制憲會議，提及鄰國智利在草擬與批准新憲法時遭遇的困難。她說：「這無法在一夕之間發生。」

今天稍早，秘魯警方宣布逮捕秘魯中南部阿亞庫喬（Ayacucho）地區工會領袖黎安卓（Rocio Leandro），他被懷疑勾結毛派反叛分子，遭控資助抗議活動與招募示威群眾。

警方發言人阿瑞奧拉（Oscar Arriola）聲稱，黎安卓被捕證明了「光明之路」（Shining Path）毛派叛亂分子餘孽涉及抗議，並稱黎安卓曾是「光明之路」成員。（譯者：張曉雯/核稿：戴雅真）1120114