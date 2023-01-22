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祕魯因示威關閉著名景點馬丘比丘 數百遊客受困

2023/1/22 02:59
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（中央社利馬21日綜合外電報導）秘魯文化部今天宣布，反政府示威活動延燒之際，當局已關閉全球知名旅遊景點馬丘比丘（Machu Picchu），此舉導致數百名遊客在這場致命動亂中受困在這座印加古城附近。

法新社報導，要求秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）下台的示威活動自去年12月初爆發迄今，已造成46人死亡，並促使政府在遭受暴力攻擊的地區宣布緊急狀態。

當局今天宣布，該國南部爆發示威活動後，又有1名抗議者身亡。

在今天正式關閉馬丘比丘之前，由於鐵路被示威民眾破壞，前往該地點的鐵路服務已被迫中斷。

目前至少有400名遊客，包括300名外國人，被困在遺址山腳下的熱水鎮（Aguas Calientes），正等待撤離。

文化部透過聲明稱，「鑒於社會形勢並為保護遊客安全，已下令關閉印加古道網絡和馬丘比丘建築。」

旅遊和商務部長埃爾格羅（Luis Fernando Helguero）20日表示，受困遊客「無法離開，因為鐵路的多個路段遭到破壞。」

一名智利籍遊客同日告訴法新社，「我們不知道火車是否會來接我們。這裡所有的遊客都在排隊登記以進行疏散。」

抗議民眾正試圖繼續向政府施壓，無視目前覆蓋該國近1/3國土的緊急狀態。

在已知的46名死者中，有45人是抗議民眾，1人是警察。（譯者：施施）1120122

#秘魯文化部
#法新社
#馬丘比丘
博魯阿爾特
秘魯反政府抗議延燒 首都等4區進入緊急狀態通往馬丘比丘機場遭秘魯示威波及 關閉2天後重啟
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