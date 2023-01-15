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秘魯反政府抗議持續延燒 首都等4區進入緊急狀態

2023/1/15 14:51
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（中央社利馬14日綜合外電報導）秘魯反政府抗議活動持續延燒，要求總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）下台，近幾週來已奪去至少42條人命，秘魯政府今天深夜宣布首都利馬和另外3個地區進入緊急狀態。

法新社報導，根據官方公報發布的政令，這項措施有效期為30天，授權軍隊干預以維持秩序，並暫停人民行使行動和集會自由等多項憲法權利。

除首都外，庫斯科（Cusco）、普諾（Puno）和毗鄰利馬的卡要港（Callao）也進入緊急狀態。

秘魯交通當局表示，示威者在全國架設的路障數量今天攀升至100多個，主要集中在南部的示威熱點和首都利馬（Lima）附近。

然而，當局仍決定重啟對秘魯旅遊業至關重要的庫斯科國際機場。

秘魯前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）去年12月遭罷黜以來，支持者便持續走上街頭、圍堵街道，他們的兩大訴求分別為提前選舉以及現任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）下台。

延燒全國的示威活動有時轉趨暴力，與安全部隊爆發的多場衝突迄今已造成至少42人喪生。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1120115

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