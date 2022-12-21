罷免卡斯蒂約掀外交風波 秘魯驅逐墨西哥大使

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（中央社墨西哥市/利馬20日綜合外電報導）秘魯外交部長表示，秘魯今天宣布墨西哥駐利馬大使為「不受歡迎人物」並命令他離境。兩國因秘魯罷免前總統卡斯蒂約而起的緊張關係再度加劇。

路透社報導，秘魯外交部突然公布的命令，是外交圈中的嚴重指令，墨西哥駐秘魯大使現在只剩72個小時就得離開。

數小時前，墨西哥最高階外交官宣布，墨西哥已給予卡斯蒂約（Pedro Castillo）家人政治庇護。卡斯蒂約7日試圖解散國會，遭批為企圖政變後，因被控叛亂罪名遭到羈押。

秘魯外交部在社群媒體發文說，墨西哥最高當局一再對秘魯的政治局勢發表聲明，因此外交部決定驅逐墨西哥大使孟羅伊（Pablo Monroy），暗指自左翼的卡斯蒂約遭國會議員以壓倒性票數彈劾與隨後被捕後，墨西哥總統向他提供協助。

墨西哥外交部長今晚在推特（Twitter）發文譴責秘魯驅逐孟羅伊，稱「這不必要且應受斥責」。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）上週批評罷黜卡斯蒂約是不民主的舉動，強調他仍承認卡斯蒂約為秘魯合法的領導人。

墨西哥外長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天稍早在記者會上表示，墨西哥政府正在為卡斯蒂約的家人協商安全通道。卡斯蒂約的家人目前在墨西哥駐利馬大使館。

秘魯外交部長傑瓦西（Ana Cecilia Gervasi）接著宣布，讓卡斯蒂約妻小離境的安全通道已獲正式批准。（譯者：張曉雯/核稿：楊昭彥）1111221