秘魯再爆發反政府與安全部隊衝突 至少9死

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（中央社利馬9日綜合外電報導）秘魯監察長辦公室今天表示，南部城市朱利卡（Juliaca）機場附近爆發衝突，民眾再度示威要求提早選舉、釋放入獄的前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo），造成至少9人喪生。

路透社報導，卡斯蒂約去年12月初試圖非法解散國會後不久遭到罷黜，進而被逮捕，隨後引發抗議活動，自此以來，反政府與安全部隊之間衝突造成的喪生總人數來到31人。

卡斯蒂約被控叛亂罪名，他雖否認指控，但仍遭法院裁定延押18個月。

監察長辦公室在社群網站推特（Twitter）寫說：「我們要求執法單位合法、必要且適當地動用武力，我們同時敦促檢察官辦公室迅速展開調查，釐清事實。」

法新社則是通報今天衝突的死亡人數已從9人升至12人。

秘魯的示威活動在跨年假期平靜了一陣子後，上週捲土重來。除了提前選舉和釋放卡斯蒂約，抗議人士還要求去年12月7日上任的新總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）辭職、暫停國會及修改憲法。

法新社報導，秘魯國會先前已同意將選舉日期從2026年提前至2024年4月。

朱利卡位在秘魯南部普諾（Puno）地區，緊鄰玻利維亞。當地一直是反政府抗議活動的熱區，且於本月4日宣布發動無限期的罷工行動。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1120110