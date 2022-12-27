更多編輯台推薦新聞：
北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看
生活

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」
娛樂

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

秘魯3警察局長被捕 疑涉貪污違法批准人事升遷

2022/12/27 14:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利馬26日綜合外電報導）秘魯內政部表示，秘魯當局以涉嫌參與被罷免總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）的貪污案為由，今天逮捕3名警察局長及3名相關人員。

內政部聲明指出，警方以「大規模行動」逮捕這6人，他們涉嫌在警隊中發生「人事升遷違紀行為」。

被捕的其中3人是現任警察局長，據信他們批准卡斯蒂約默許的人事升遷案，以換取金錢利益。

內政部表示，此次行動在多個城市展開搜查，其中包括前國防部長艾雅拉（Walter Ayala）在利馬的兩處住宅，艾雅拉也在接受調查。

艾雅拉和卡斯蒂約雙雙否認不法。

陸軍司令部退役將軍畢斯卡拉（Jose Vizcarra）和空軍司令部退役將軍查帕洛（Jorge Chaparro）在11月聲稱，卡斯蒂約政府曾向他們施壓，要求提拔一些不符資格的軍官。

卡斯蒂約曾試圖解散國會，要以行政命令替代國會立法來統治國家，在他發動所謂的「自我政變」失敗後，於12月7日被國會罷免隨後被逮捕。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111227

#卡斯蒂約
#艾雅拉
#秘魯內政部
卡斯蒂約
罷免卡斯蒂約掀外交風波 秘魯驅逐墨西哥大使 秘魯國會決議大選提前至2024年4月 盼緩解局勢
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族